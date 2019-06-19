19.06.2019 09:51
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Basra'daki ExxonMobil şirketine roketli saldırı

Basra

Irak'ın güneyindeki Basra'da faaliyet gösteren ABD'li enerji şirketi ExxonMobil'e bu sabah roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın güneyindeki Basra'da faaliyet gösteren ABD'li enerji şirketi ExxonMobil'e bu sabah roketli saldırı düzenlendi.

Irak Başbakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Basra yakınlarındaki Bercisyie petrol sahasına Katyuşa roketi düşmesi sonucu ilk belirlemeye göre 3 kişi yaralandı. Saldırının ardından ABD'li enerji şirketinin 20 yabancı memurunu çekmeye hazırladığı iddia edildi. ABD ile gerginliğin tırmanmasının ardından Irak'tan çekilen ABD petrol devi ExxonMobil şirketi çalışanları, geçen günlerde memurlarını geri döndürdü. Irak'ta son günlerde ABD askeri üslerine benzer saldırılar düzenlenmişti. - BASRA
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Basra, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:07 Japonya'daki depremde 26 kişi yaralandı
10:07 Çin'de çelik fabrikasında patlama: 6 ölü
10:00 Falezlerden düşen genci polis kurtardı
09:59 Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci hayata döndürme çabası
09:58 FETÖ'nün sözde Erciş imamı tutuklandı
09:57 Bayan avukatın koruma talebi haklı bulundu
09:50 Basra'daki ExxonMobil şirketine roketli saldırı