"Basra ile ilgili çok muhteşem bir proje hazırladık"

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, "Irak'ta suyun yönetimi çok kötü. Suyun yüzde 92'si sulamada kullanılıyor ve vahşi sulama. Çok iptidai ve kanallar eskimiş. Su tamamen boşuna israf olduğu için tuzlanmaya da sebep oluyor ve mümbit topraklar elden çıkıyor. Bu konuda hazırlık yaptık. Pek çok şehrinde içme suyu meselesi var. Mesela, Basra, Bağdat, Musul. Basra ile ilgili çok güzel bir proje hazırladık." dedi.Eroğlu, Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığının düzenlediği bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ın su meselesini çözmek için 151 kişilik çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.Çalışma grubunu Irak tarafına bildirdiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:"Irak'ta suyun yönetimi çok kötü. Suyun yüzde 92'si sulamada kullanılıyor ve vahşi sulama. Çok iptidai ve kanallar eskimiş. Su tamamen boşuna israf olduğu için tuzlanmaya da sebep oluyor ve mümbit topraklar elden çıkıyor. Bu konuda hazırlık yaptık. Pek çok şehrinde içme suyu meselesi var. Mesela, Basra, Bağdat, Musul. Basra ile ilgili çok güzel bir proje hazırladık. Büyük tecrübemiz var. Atık su arıtma tesislerimiz ve dere ıslahlarımız var. Özellikle bu sene çok taşkın oldu. Bilhassa kuzey bölgelerde büyük taşkınlar oldu. Eğer Türkiye'de barajlar olmasaydı, Irak'ın bütünü sular altında kalacaktı. Taşkın koruma için bir çalışma yürütüyoruz.""Önümüzdeki günlerde Irak'a gideceğiz"Eroğlu, Irak Başbakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde, Irak ile ilgili yapılacak konuları ele aldıklarını vurguladı.Toplantının çok güzel şekilde neticelendiğine dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:"Geçtiğimiz hafta da Irak Cumhurbaşkanı İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Irak ile dostluğumuz ve tarihi bağlarımız var. Münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalar gerçekten muhteşem. Su, arıtma, alt yapı ve içme suyu temini, sulama suyu, taşkın koruma, dere ıslahları ve tesisler konusunda çalıştık. Alt yapı konusunda TOKİ devreye girecek inşallah. Irak'ı yeniden inşa etmek için büyük bir seferberlik başlattık. İnşallah, güzel olacak. Biz onlardan bir heyet talep ettik. Ama gönderdikleri heyet sayısı bize göre çok az. Bizde ben dahil 51 uzman var. Ama onlar 8 ila 10 kişilik uzman göndermişler. Biz istiyoruz ki onlarla iş birliğini geliştirmek için ortak bir eğitim çalışması yapalım. Türkiye'deki 5 ila 6 kısımda sektörel eğitim çalışması için program hazırladık. Kendilerine gönderdik. İnşallah onlar bize gelecek. Biz de önümüzdeki günlerde Irak'a gideceğiz. Biz hazırız. Ne zaman haber verilirse o zaman gideceğiz.""Yunanistan CHP'nin adayını destekliyor"Eroğlu, bir gazetecinin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısı ile ilgili sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu:"Kazandıracak olan İstanbul halkıdır. İstanbul halkı şimdiden özellikle tavrını koydu. Çok çalışkan, gayretli ve Türkiye'de büyük hizmetleri olan Binali Yıldırım'dan yana tavır koyacağına inanıyorum ve onun kazanacağına inanıyorum. Onun önce sandıktan çıkması lazım. O kişi, CHP'nin adayı, ismini bile bilmiyorum şu anda, sandıktan çıkacak mı acaba. Ama çıkmadı ki. Neticede oyları çalmışlar. Alenen oyları çalmışlar. Büyük suistimaller, usulsüzlükler var. Oyların çalındığı tespit edildi. Bu yüzden Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da yeniden seçim yapılmasına karar verdi. ABD'deki bir gazeteye demeç vermesi de kendi takdiridir. Onu bilemeyiz. Sağ olsun, pek çok ülke ve başta Yunanistan CHP'nin adayını destekliyor. Ama bizim vatandaşlarımız, milli ve manevi değerlere, vatana, millete ve bayrağa bağlı insanlar da tabii ki kimi destekleyeceğini biliyor."