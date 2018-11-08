Basralı Göstericiler Serbest

Irak
'ın Basra
kentinde geçen aylarda meydana gelen protesto gösterilerinde gözaltına alınan ve kamu malına zarar vermediği tespit edilen göstericilerin serbest bırakıldığı bildirildi.
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde geçen aylarda meydana gelen hükümet karşıtı protesto gösterilerinde gözaltına alan ve kamu malına zarar vermediği tespit edilen göstericilerin tümünün serbest bırakıldığı bildirildi. Çok sayıda protestocunun serbest bırakılmasına karşın, hükümetin verdiği sözlerini yerine getirmemesi Basralıları yine sokağa döktü. Kamu hizmetlerinde yetersizliği protesto eden Basralılar, Harise nahiyesi ile Germ ilçesi arasındaki anayolu trafiğe kapattı.
Irak'ın güneyindeki Basra'da geçen Temmuz ayında hükümetin yetersiz ekonomi politikalarına tepki amaçlı başlayan gösteriler 2 ay boyunca aralıklarla devam etmişti. Gösterilerde 30'u aşkın kişi yaşamını yitirirken 700'e yakın kişi de yaralanmıştı. Aralarında İran
Başkonsolosluğu olmak üzere birçok kamu binası ve siyasi parti bürosu protestocular tarafından ateşe verilmişti. - ERBİL
Basra,Irak
08 Kasım 2018 Perşembe 22:27