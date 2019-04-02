Basri Bölükbaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAKARYA GEYVE belediye başkan adayı olan Basri Bölükbaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA GEYVE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Basri Bölükbaş isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAKARYA GEYVE adayı Basri Bölükbaş kimdir? DP SAKARYA GEYVE adayı Basri Bölükbaş yüzde kaç oy aldı?

Basri Bölükbaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAKARYA GEYVE belediye başkan adayı olarak gösterilen Basri Bölükbaş GEYVE ilçesinde % 0,29 oranında oy almıştır. GEYVE ilçesinde % 0,29 oranında oy olan Basri Bölükbaş adlı DP adayı toplamda 91 adet oy sayısına ulaştı.

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