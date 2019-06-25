25.06.2019 16:17
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"Başrolde Emel Sayın" konserleri yeniden başlıyor

"Başrolde Emel Sayın" konserleri yeniden başlıyor

Türk sanat müziği sanatçısı Emel Sayın, organizasyonunu STG Müzik Prodüksiyon'un üstlendiği turne kapsamında Türkiye'yi dolaşacak.

Türk sanat müziği sanatçısı Emel Sayın , organizasyonunu STG Müzik Prodüksiyon'un üstlendiği turne kapsamında Türkiye 'yi dolaşacak.
Sanatçı, unutulmaz filmlerinin şarkıları eşliğinde, konserlere gelen dinleyicilerini Yeşilçam'da keyifli bir yolculuğa çıkaracak.
Yoğun talep üzerine tekrar başlatılan "Başrolde Emel Sayın" konserlerinin ilki 29 Haziran'da İstanbul 'da gerçekleştirilecek.
Emel Sayın, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu 'ndaki konserin ardından Bodrum , Datça , Kuşadası , Ayvalık , Çeşme , Bursa ve Antalya 'da sevenleriyle bir araya gelecek.
Kaynak: AA
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