Menü
Haberler ›› Güncel ››Başroldeki kadınlar ile kahkaha zamanı - Güncel

Başroldeki kadınlar ile kahkaha zamanı

Ken Ludwig'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın dilimize çevirdiği, Çağlar İşgören'in yönettiği Başroldeki Kadınlar mart ayına bol kahkahalı bir başlangıç yaptı.

09.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:39
Başroldeki kadınlar ile kahkaha zamanı

Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı oyun, başladığı andan final sahnesine kadar seyircileri durmaksızın güldürdü.

Çağlar İşgören tarafından uyarlanarak sahnelenen Başroldeki Kadınlar seyircilerin büyük beğenisini topladı. Oyun, kahkaha ve alkışlar eşliğinde sahnelendi.

HALDUN DORMEN SAHNESİ ŞEHİR DIŞINDAN GELEN SEYİRCİLERİ DE AĞIRLIYOR

İzmir seyircisinin beğenerek izlediği Sahne Tozu Tiyatrosu oyunları İzmir dışından da ilgi görüyor. Başroldeki Kadınlar oyununun programa dahil edilmesiyle birlikte İzmir dışından rezervasyonlar yapılmaya başlandı.

Gülmekten bayıltan oyunun konusu ise şöyle; "Nuri ve Necati İstanbullu iki oyuncudur ve İzmir'de başarısız bir turnenin ortasındadır. Hiç paraları olmayan bu iki oyuncu için tam her şey bitti derken bir gazete haberiyle hayatları birden değişir."

Başroldeki Kadınlar mart ayı boyunca Haldun Dormen Sahnesi'nde seyirci ile buluşmaya devam edecek. Oyun, cuma cumartesi 20.00' de, pazar günü ise 14.00' te sahneleniyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Haldun Dormen, İzmir, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi Güncel
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor Güncel
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu Güncel
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı