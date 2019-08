Başrollerinde Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un yer alacağı Matrix 4 geliyor!

John Wick filmiyle büyük başarı elde eden 54 yaşındaki oyuncu Keanu Reeves, Matrix 4 ile tekrar beyazperde de olacak. Neo ve Trinity karakterleri ile devam edecek filmin kadrosunda kimlerin olacağı da merak konusu oldu. Matrix 4 ne zaman? Matrix oyuncuları…

Warner Bros, Matrix 4 filminin çekileceğini açıkladı. Matrix 4'te başrollerde yine Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss olacak. Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek filmin yönetmeni ve senaryo yazarı, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden Lana Wachowski olacak. Ayrıca Aleksandar Hemon ve David Mitchell de yazarlar arasında yer alıyor. Öte yandan Grant Hill de, Wachowski ile birlikte dördüncü Matrix filminin yapımcılarından biri olacak.

YENİ FİLMDE 'MORBİUS' OLACAK MI?

"The Matrix", (1999) "The Matrix Reloaded"(2003) ve "The Matrix Revolutions" (2003) birlikte dünya çapında 1,6 milyar dolar hasılat yapan serinin 4. filminde yine Keanu Reeves "Neo", Carrie-Anne Moss da "Trinity" karakterlerini canlandıracak. 20 yıl önce çekilen filmin kadrosunda yer alan Laurence Fishburne'un canlandırdığı Morbius karakterini henüz kimin üstleneceği de belli değil.

MATRİX 4 NE ZAMAN?

Warner Bros, doğrudan bir "devam filmi" olup olmadığını açıklanmadığı Matrix 4'ün sadece ''Matrix dünyasında geçeceğini" bildirdi. 2020'de çekimlerine başlanacağı tahmin edilen filmin çekim ve vizyon tarihine yönelik net bir tarih verilmedi.