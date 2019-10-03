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Başsavcı Bıçakcı'dan Kaymakam Coşkun'a iade-i ziyaret

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, daha önceden kendisini ziyaret eden Kaymakam Ömer Coşkun'a iade-i ziyarette bulundu.

03.10.2019 11:19Başsavcı Bıçakcı'dan Kaymakam Coşkun'a iade-i ziyaret
Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, daha önceden kendisini ziyaret eden Kaymakam Ömer Coşkun'a iade-i ziyarette bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Kaymakam Ömer Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı'yı Kaymakamlık binası önünde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili bir süre sohbet etti. Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren Kaymakam Coşkun, Bıçakcı'ya görevinde başarılar diledi. Başsavcı Mahmut Bıçakcı ise misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Coşkun'a teşekkür etti.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi. - BAYBURT

Ömer Coşkun, Başsavcı, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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