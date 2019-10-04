Başsavcı Bölükbaşı'ndan Başkan Taşçı'ya nezaket ziyareti

Erzurum
Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Oltu
Belediyesine nezaket ziyaretinde bulundu.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Oltu ya gelerek Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayıdır'ı makamında ziyaret ettikten sonra birlikte Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'yı makamında ziyaret ettiler.
Başsavcı Bölükbaşı'nı makamda kabul eden Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ziyaretten son derece memnun kaldığını belirtti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı, Oltu hakkında Başkan Taşçı'dan bilgiler aldı. - ERZURUM