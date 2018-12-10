Başsavcı Çatlı, Yılın Fotoğraflarını Seçti

Hayrabolu
Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Anadolu Ajansı
'nın (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.
Çatlı, AA foto muhabirlerinin yarışmada yer alan yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, haber ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.
Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı, haber kategorisinde, AA foto muhabiri Emin Sansar
'a ait "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", Bestami Bodruk'un çektiği "Artuklu
Hamamı'nın yolculuğu", yaşam kategorisinde de Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da Dolunay" isimli fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın Yılın Fotoğrafları Yarışmasını beğendiğini belirten Çatlı, "Dünyada ve ülkemizde olan önemli gelişmeleri hem muhabir hem de sanatçı gözüyle fotoğraflayan Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum." dedi.
Hayrabolu,Başsavcı,Anadolu Ajansı
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:26