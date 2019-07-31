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Başsavcı Çınar görevine başladı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İsmet Çınar, görevine başladı.

31.07.2019 16:02 Başsavcı Çınar görevine başladı
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İsmet Çınar, görevine başladı.
Antalya'nın Serik Cumhuriyet Başsavcılığını yürütürken, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesiyle Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çınar, geldiği kentte yeni görevine başladı.
Çınar, burada görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Serik'ten güzel duygularla ayrıldığını dile getiren Çınar, şunları kaydetti:
"Hakkari gerçekten güzel bir yer. İnşallah burada görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Bu bölge terörle mücadelenin yoğun geçtiği bir yer. Biz de terörle mücadeleyi diğer kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde en etkin şekilde sürdüreceğiz. İnşallah kentin huzuru için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz."

Başsavcı, Hakkari, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

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