Başsavcı Dönmez'den işini kuran yükümlüye ziyaret

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kendi işini kuran yükümlüye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Dönmez'den işini kuran yükümlüye ziyaret
01.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:52
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kendi işini kuran yükümlüye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması çalışmaları kapsamında yükümlülere yönelik mesleki kurslar açıldı. Kursların sonunda yükümlülere belge verilerek, KOSGEB'le işbirliği içerisinde girişimcilik kursu verilerek girişimcilik belgesi almaları sağlandı. Belge almaya hak kazanan yükümlülere İŞKUR tarafından açılan engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe destek programlarına proje hazırlanarak yapılan başvurularda, 2018 yılında 4, 2019 yılında 22 ve 2020 yılında ise 45 proje kabul edildi. 141 Denetimli Serbestlik Müdürlükleri arasında en fazla projesi kabul edilen Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü oldu.

Tek kullanımlık terlik, maske ve hijyen malzemeleri üretim projesi kabul edilen ve işini kuran Fazıl Kara'ya Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette konuşan Başsavcı Dönmez, "Bundan sonrada mesleki kurs ve iş yeri açma projeleri Cumhuriyet Başsavcılığımız Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ara verilmeden devam edecektir" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Başsavcı, Van, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Başsavcı Dönmez'den işini kuran yükümlüye ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:58: Son dakika güncel: Adıyaman'da, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haber 00:57: Kocaeli'de bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber 00:53: Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı - Haberler 00:50: Tunceli'de vaka sayısı artınca Valilik uyarı yaptı - Haber 00:50: Kapkaççı: Bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu - Haber 00:41: Kocaeli'de araçtan kapkaçla para çalan 6 zanlı tutuklandı - Haber 00:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Haber 00:08: KKTC'de 75 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 21:17: ABD'de protestocuların özerk bölge ilan ettiği şehre polis müdahalesi geldi - Haberler 17:37: Hamile eşi tarafından eve alınmayan şahıs, iki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu - Haberler