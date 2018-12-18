Başsavcı Fidan'ın Tercihi "Kaşıkçı Cinayeti" Fotoğrafı Oldu

İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Anadolu Ajansı
'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye
ile dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen eserlerinin yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor.
Oylamaya katılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, seçkide yer alan eserleri inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam 3 fotoğraf için oy kullandı.
Fidan, "haber" kategorisindeki tercihini, Emrah
Yorulmaz'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğu önünde çektiği "Kaşıkçı cinayeti" adlı fotoğraftan yana kullandı.
"Yaşam" kategorisinde; İlhami Çetin
'in, Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe
'nin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı dökmesini konu alan "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğrafı oylayan Fidan, "spor" kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" adlı fotoğrafına oy verdi.
Başsavcı Fidan, oylamanın ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Hakikatin ifadesi için bir fotoğraf, bin kelimeye bedeldir. AA muhabirlerini de çarpıcı fotoğrafları ile gerçekleri en etkin biçimde insanların önüne koydukları için yürekten kutluyorum." dedi.
Anadolu Ajansı,Başsavcı,İstanbul
Kaynak: AA