20.06.2019 15:10
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Başsavcı Güre'den Başkan Beyoğlu'na ziyaret

Başsavcı Güre

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2019 Yılı Adli ve İdari Ana Yargı Kararnamesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2019 Yılı Adli ve İdari Ana Yargı Kararnamesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Başsavcı Güre'yi makamında kabul ederek bir süre görüşen Başkan Beyoğlu, Diyarbakır'a yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Başsavcı Güre de göreve seçilmesinden dolayı Başkan Beyoğlu'nu tebrik etti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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