Başsavcı Karabacak, Aa'nın Fotoğraf Oylamasına Katıldı

Edirne
Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak
, Anadolu Ajansı
'nın (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.
Başsavcı Karabacak'ı makamında ziyaret eden AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran
, oylamaya katılan seçkideki fotoğraflar hakkında bilgi verdi.
Karabacak "Haber" kategorisindeki 18 fotoğraftan foto muhabiri Emrah
Yorulmaz imzalı "Kaşıkçı cinayeti" fotoğrafını oyladı.
Ardından Başsavcı Karabacak, 15 fotoğrafın yarıştığı "yaşam" kategorisinde ise tercihini, Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde benzin kullanarak sobayı tutuşturmaya çalışması sırasında çıkan yangında evini kaybeden Ali Meşe
'nin kucakladığı kedisiyle İlhami Çetin
'in kaydettiği" Ali dede ve kedisi" fotoğrafından yana kullandı.
Başsavcı Karabacak, "Spor" dalında ise Kırkpınar
Yağlı Güreşleri sırasında Elif Öztürk'ün pehlivanların dinlendiği alanda çektiği "Pehlivanlar" fotoğrafı ile Bursa
'da foto muhabiri Ali Atmaca tarafından kaydedilen "Ata sporu" adlı fotoğrafı seçti.
Anadolu Ajansı,Edirne,Başsavcı
07 Aralık 2018 Cuma 09:48