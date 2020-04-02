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Başsavcı Ormancı; "Cezaevi ve adliyelerimizde kapsamlı tedbir aldık"

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Kovid-19 salgınına karşı başta Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve adliyelerde kapsamlı tedbirlerin alındığını söyledi.

02.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:54
Başsavcı Ormancı;
Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Kovid-19 salgınına karşı başta Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve adliyelerde kapsamlı tedbirlerin alındığını söyledi.

Hiçbir kurumda pozitif vak'aya rastlanmadığının altını çizen Başsavcı Ormancı, özellikle cezaevinin salgına karşı daha etkin korunması için personellere yönelik olarak izole çalışma sistemine geçildiğini dile getirdi.

Ülkemizde Kovid-19 vak'ası görülmeden önce Elbistan, Afşin ve Göksun adliyeleri ile Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda salgına karşı tedbirleri istisnasız şekilde aldıklarını ifade eden Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, şunları söyledi:

"Devletimizin tüm kurumlarında olduğu gibi Elbistan, Afşin ve Göksun adliyeleri ile Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 salgının önlenmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Öncelikle adliyelerimizde esnek çalışma modeli ve idari izin sistemine geçtik. Personelimizin adliyelere gelmesinin önünü kapattık. İşlerimizi evlerden UYAP bağlantıları ile devam ettiriyoruz. Acil işler ve tutuklu dosyalar için adliyelerimizde yeteri kadar hakim, savcı ve personelimizi görevlendirdik" dedi.

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli ile hükümlü ve tutukluların sağlığının korunması noktasında da tedbirlerden taviz verilmediğinin altını çizen Başsavcı Ormancı, "Bu Kovid-19 salgının önüne geçilmesi noktasında en kapsamlı tedbirleri Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda aldık. Personelimizin bir ay süreyle evine gitmeyeceği şekilde izolasyonu sağladık. Personellerimiz, vardiya grupları dahilinde görev yapacak. Personellerimiz, izole bir şekilde görevlerini ifa ediyor. Tüm personellerimizin Bu da çok ciddi fedakarlık gerektiriyor. Hem personelimizi hem de ailelerini, bu duyarlı tutumları ve fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. Tüm personellerimizin ihtiyaç duydukları eldiven, maske ve koruyucu malzemelerle hijyen ürünleri yeterli miktarda temin edilmiştir. Aynı şekilde tüm mahkum ve tutuklular için de gerekli hijyen ürünleri, kurumumuzda bulunmaktadır. Cezaevimizde ve hiçbir kurumumuzda pozitif vaka bulunmamaktadır. Aldığımız tedbirlerin olumlu neticelerini görüyoruz. Bu konuda tüm personellerimize teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Başsavcı, Elbistan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Başsavcı Ormancı; 'Cezaevi ve adliyelerimizde kapsamlı tedbir aldık' - Haberler

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