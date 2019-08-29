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Başsavcı Turgut'tan Rektör Karabult'a Ziyaret

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a iadei ziyarette bulundu.

29.08.2019 14:40 Başsavcı Turgut'tan Rektör Karabult'a Ziyaret
Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a iadei ziyarette bulundu.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a iadei ziyaretinde bulunan Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut, yaklaşık 12 yıl önce kurulan üniversitenin gelişmişlik düzeyinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Üniversitenin fiziki ve sosyal yapılaşma ile bilimsel alanda yürüttüğü çalışmaların her geçen gün daha da arttığını belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında Başsavcı Hasan Turgut ile bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti. - AĞRI

Başsavcı, Rektör, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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