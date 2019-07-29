Haberler» Güncel» Haber

Başsavcı Uğrulu, Jandarma Alay Komutanı Tataroğlu'nu ziyaret etti

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu iadei ziyaretlere başladı.

29.07.2019 15:23 Başsavcı Uğrulu, Jandarma Alay Komutanı Tataroğlu'nu ziyaret etti
Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu iadei ziyaretlere başladı.

Manisa Salihli Cumhuriyet Başsavcısı iken Hakimler ve Savcılar Kurulunun Adli ve İdari Yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Sivas Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Hasan Uğurlu, Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu'nu iadei ziyarette bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defterini de imzalayan Başsavcı Hasan Uğurlu, Sivas İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu ile bir süre sohbet etti.
Tarih ve kültür şehri Sivas'ta birlikte çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uğurlu'ya, İl Jandarma Komutanı Tataroğlu yeni görevinde başarılar diledi.

Jandarma, Başsavcı, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:40   Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Harbiye'de hayranlarıyla buluştu
23:36   Sarıyer'de AVM'de 15 metre yükseklikten düştü
23:32   DHA DIŞ – Ukrayna basını: Poroşenko, Türkiye'de tatilde
23:32   SPOR Rizespor'un yeni transferi Chatziisaias Balık yemek için sabırsızlanıyorum
23:30   Kızıltepe'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı
23:30   İsveç Başbakanı Löfven'den Trump'a cevap
23:29   KİK'ten Suriye'deki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes çağrısı