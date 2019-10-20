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Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin'deki zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

20.10.2019 20:42
Mardin'deki zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Mardin Artuklu İlçesine Bağlı Tilkitepe Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 06 BNA 822 plakalı cip, 47 AAJ 015 plakalı otomobil ve 33 DHU 92 plakalı pikap çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yolun ortasındaki refüje çarparak durdu.
İlk belirlemelere göre kazada Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin ve Nusaybin ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Mervan Yılmaz (18) kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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