27.06.2019 16:47
Haberler » Güncel » Haber

Başsavcı Yalçın'dan GTB'ye veda ziyareti

Başsavcı Yalçın

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Gaziantep Ticaret Borsası'na (GTB) veda ziyaretinde bulundu.

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın , Gaziantep Ticaret Borsası 'na (GTB) veda ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2019 yılı ana kararnamesiyle, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, kentte gerçekleştirdiği veda ziyaretleri programı kapsamında GTB'yi ziyaret etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı , Başsavcı Yalçın'a, Gaziantep'te görev yaptığı süre içerisinde yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz , Cesim Arslan, Meclis Üyesi Ali Yılmaz ve Genel Sekreter Özgür Bayram'da hazır bulundular. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Trabzon , Gaziantep , Başsavcı , Gaziantep Ticaret Borsası , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:26 Vali Pekmez, köy muhtarlarıyla bir araya geldi
17:26 KAZDAĞLARI'NIN BUZ GİBİ SULARINDA SERİNLİYORLAR
17:26 Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
17:26 BALIKESİR KAZDAĞLARI'NIN BUZ GİBİ SULARINDA SERİNLİYORLAR
17:26 İSTANBUL-FSM'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
17:25 Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu
17:25 Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 7 imza