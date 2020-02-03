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Başsavcı Yapar'dan Başkan Atıcı'ya iade-i ziyaret

Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'ya iade-i ziyarette bulundu.

03.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:32Başsavcı Yapar'dan Başkan Atıcı'ya iade-i ziyaret
Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Kısa bir süre önce Milas Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hayrullah Yapar, yoğun bir programla hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ettikten sonra iade-i ziyaretlerde bulunuyor. Başsavcı Yapar, daha önce ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerinde bulunan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'yı makamında ziyaret etti.

Başsavcı Yapar, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'ya ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar'a Milas Ziraat Odası binasını ve birimlerini gezdirdi, ilçenin tarımsal potansiyeli ve bahçedeki anıt zeytin ağacı hakkında bilgi sundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MUĞLA

Başsavcı, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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