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Başsavcı Yasin Emre: "Alanya Cezaevi'nde korona virüsü konusunda hiçbir tehdit yoktur"

Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı alınan önlemler hakkında bilgi veren Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, "Tutuklu ve mahkum yakınları müsterih olsun. Cezaevinde korona virüsü konusunda hiçbir tehdit yoktur.

02.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:57
Başsavcı Yasin Emre:
Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı alınan önlemler hakkında bilgi veren Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, "Tutuklu ve mahkum yakınları müsterih olsun. Cezaevinde korona virüsü konusunda hiçbir tehdit yoktur. Gereken tüm önlemler alınmıştır" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda önlemler artırıldı. Adalet Bakanlığınca korona virüsüne karşı alınan karar doğrultusunda, 3 bin 74 hükümlü ve 344 personelin olduğu cezaevinde mahkum kabul alanları, mahkum koğuşları, mahkumların ortak yaşam alanları, ziyaretçi kafeteryaları, idari binalar, cezaevi sevk araçları ve hizmet araçlarında dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Cezaevine giriş yapan ve ateş ölçümü gibi kontrolleri sağlayan çalışanların maske ile eldiven takarak önlem aldığı da görüldü.

Korona virüse karşı cezaevinde yapılan çalışmalar Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre gözetiminde gerçekleşti. Başsavcısı Yasin Emre'ye Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı da eşlik etti.

"Devletimizin güvencesi altındadırlar"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başsavcı Emre, tutuklu ve mahkum yakınlarının müsterih olmalarını söyledi. Emre, "Cezaevinde korona virüsü konusunda hiçbir tehdit yoktur. Gereken tüm önlemler alınmıştır. Maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 salgını ile ilgili olarak Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün talimatları, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileriyle cezaevlerine yönelik tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular bize emanettir. Devletimizin güvencesi altındadırlar. Hükümlü ve tutukluların hijyen ve sağlık koşulları Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının gözetim ve denetiminde, cezaevi idaresi tarafından yakın takip edilmektedir" dedi.

"Her gün dezenfekte edilmektedir"

Personelin kuruma girişlerinde ateş ölçümlerinin yapıldığını aktaran Emre, "Herkes dezenfekte işlemine tabi tutulduktan sonra eldiven ve maske ile kuruma alınmaktadır. Ceza İnfaz Kurumu koğuşları, eklentileri, koridorları, derslikleri, revir, tüm salon ve ortak kullanım alanları, ring araçları ve personeli servisleri, kurumumuzca oluşturulan hijyen ekiplerince her gün dezenfekte edilmektedir" diye konuştu.

"Teması azaltmak için açık ve kapalı görüşler iptal edildi"

Hükümlü ve tutukluların hijyenlerini sağlamak için sıvı sabun, çamaşır suyu, çamaşır ve bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemelerinin ücretsiz olarak hükümlü ve tutukluların kullanımına sunulduğunu belirten Emre, "Teması azaltmak için açık ve kapalı görüşler iptal edilerek, hükümlü ve tutukluların telefonla konuşma süreleri uzatılmıştır. Büyük bir özveri ile çalışan infaz koruma memurları ve tüm personel evlerine gönderilmeyerek Başsavcılığımızca belirlenen izole edilen barınma yerlerinde konaklamaya başlamışlardır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Alanya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Başsavcı Yasin Emre: 'Alanya Cezaevi'nde korona virüsü konusunda hiçbir tehdit yoktur' - Haberler

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