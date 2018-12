Başsavcı Yeşil: "Kimseye Müsamaha Yok"

11 Aralık 2018 Salı 14:14



Adana'nın Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, tefecilik yapanların ilçe ekonomisini ayakta tutuklarını zannettiklerini ifade ederek, "Eğer ekonomi bunların eline kaldıysa durum vahim demektir. Bu olaylarda devlet varlığını her daim hissettirecektir. Gerçekleştirdiğimiz operasyonlar neticesinde artık herkes kendine çekidüzen verecektir. Hiçbir suç cezasız kalmayacaktır" dedi.Başsavcısı Mustafa Yeşil, son zamanlarda ilçede gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Kozan'da geçtiğimiz aylarda art arda gerçekleştirilen FETÖ, fuhuş, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, tarihi eser kaçakçılığı ve tefecilik operasyonlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Yeşil, bu operasyonlar ile ilçede ve bölgede işlenen suç sayısını azaltmayı ve hatta yok etmeyi hedeflediklerini söyledi.Kozan'da geçtiğimiz günlerde tefeci operasyonu yapıldığını hatırlatan Yeşil, "Tefecilikte alan da veren de memnun, fakat bu olayların sonucunda çok vahim durumlar gerçekleşmektedir. Bu tür insanlar Kozan ekonomisini ayakta tutuyoruz zannediyor. Eğer ekonomi bunların eline kaldıysa durum vahim demektir. Bu olaylarda devlet varlığını her daim hissettirecektir. Gerçekleştirdiğimiz operasyonlar neticesinde artık herkes kendine çekidüzen verecektir. Hiçbir suç cezasız kalmayacaktır." dedi.Kozan'a bağlı İdem Mahallesi ve Anavarza Antik Kenti'nde yapılan kaçak kazılar ile ilgili değerlendirmede bulunan Başsavcı Yeşil, "Buraları adeta köstebek yuvası haline getirmişlerdi. Yapılan operasyonlar neticesinde bunların birçoğu tutuklandı" diye konuştu."Kozan'ın huzuru için zaman kavramı tanımadan çalışıyoruz"Yapılan operasyonların tümünün Kozan'ın huzuru ve suç unsurlarını ortadan kaldırmak için yapıldığın ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Yeşil, "Bu suç unsurları ile mücadelede devletimizin tüm organları ile beraber gecemizi gündüzümüze katarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullandı.Suç unsuru teşkil eden her kişiye mutlaka dokunulduğunu hatırlatan Yeşil, "20-30 senedir tefecilik üzerine iş yapan bir kişinin GBT sorgusunda daha hakkında hiçbir işlem yapılmamış. Ancak adam 30 yıldır tefecilik yapıyor sanki suç değilmiş gibi. Kozan'a hizmet için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Suç unsurlarında mutlaka ve mutlaka delillendirmek gerekir. Delil olmadan kimseyi suçlama durumumuz yoktur" diye konuştu."Kalay para kazanmak gençlerimizde özenti haline getiriliyor"Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, "Günümüzde anneler ve babalar çocuklarını okutmak için yemiyor içmiyor, aslında çocuklara hayatın zorluklarını da öğretmek gerekir. İşte bahis operasyonunda bunları görmekteyiz. Her şey yiyip içirmek değil, çocuklara sevgiyi de hayatın zorluklarını da öğretmek gerekiyor. Günümüzde kolay para kazanmak gençlerimizde maalesef özenti haline geliyor. Vatandaş benim oğlumun bu olayda bir suçu yok diyor ancak oğlu daha 20 yaşında 250-300 bin liralık arabaya biniyor, oğlum bu arabanın parasını nereden kazandın diye sormuyor" dedi.Başsavcı Yeşil daha sonra şunları kaydetti:"Bana kalsa adliyede çalışanlar olmak üzere iki üç yılda bir yer değişikliği yaparım. Ahbap çavuş ilişkisi oluşuyor. Belirli bir süreden sonra fazla tanınırlık iyi değil. Bizim meslekte a sosyal olmak gerekiyor. Mesleğimiz çok hassas. Etkin çalışmak istiyorsanız mutlaka a sosyal olmamız gerek. A sosyal da diyaloglarımıza dikkat etmemiz gerek. Biz elimizi taşın altına koyuyoruz. Devlet bize bu görevi koltuğumuzda oturalım diye vermiyor. Halkın güvenliği için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Her alanda suç ile mücadele etmek temel ilkemiz olup kimseye müsamaha yoktur." - ADANA