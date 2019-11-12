Başsavcılık : (Eski İngiliz subayının ölümü) kesin ölüm sebebinin tespiti için işlemler devam ediyor

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada eski İngiliz subayının ölümüyle ilgili açıklamada, "Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir" denildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ilişkin basın açıklama yapıldı.