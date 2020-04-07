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Başsavcılık itiraz etti, 5 şüpheli daha tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darp ettikleri R.K.'nın dövülme anı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan 10 kişiden 2'si geçen hafta tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı.

07.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:51
Başsavcılık itiraz etti, 5 şüpheli daha tutuklandı

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darp ettikleri R.K.'nın dövülme anı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan 10 kişiden 2'si geçen hafta tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine serbest bırakılan 8 şüpheliden 5'i dün yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Geçen cumartesi günü Manavgat Yayla Mahallesi'nde bulunan cuma pazarında R.K., yanına iki otomobille gelen 6 kişi tarafından silah zoruyla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Şüpheliler iddiaya göre, cep telefonunu sokağa fırlattıkları R.K.'yı darp etti. Şüpheliler R.K.'nın görüntülerini de cep telefonuyla çektikten sonra bırakıp kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine araştırma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis şüphelilerinden M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K. ve R.M.'yi ardından da olaya karıştığı iddia edilen F.S., B.D., D.K. ile H.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler, ruhsatsız tüfek, pompalı tüfek, 4,38 gram toz esrar ve 0,34 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ÖNCE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden H.K. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak-bulundurmak' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçlarından işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K., R.M., F.S., B.D. ve D.K., 2 Nisan Perşembe günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.S. ve D.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen V.A., E.K., S.K. ve R.M. serbest kalırken, B.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili M.C.K. ve N.N. ise tutuklandı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili şüphelilerin serbest bırakılması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararına itiraz etti. İtiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheliler V.A., E.K., S.K., R.M. ve B.D., polis tarafından dün tekrar gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA ÇEKTİLERŞüpheliler tarafından dövülerek yüzü kan için olan R.K.'nın çekilen görüntülerinde ise yüzü görünmeyen bir kişinin "Ne yaptın sen?" sorusuna "18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu sattım. Dayıları ve amcaları beni dövdü" dediği görülüyor. Bir kişinin tokat vurduktan sonra sorduğu soruya R.K.'nın "Yaptığım başka bir iş yok, ben uyuşturucu satıyorum" dediği görülüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Başsavcı, Antalya, Güncel
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