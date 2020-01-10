Başsavcılık'tan tahliye edilen hakim ve savcının oğluyla ilgili bilgi yazısı açıklaması

BAKIRKÖY'de cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılanan savcı ve eski hakim oğlu sanık Görkem Sertaç Göçmen ile ilgili Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan çeşitli kurumlara gönderilmek üzere yazılan bilgi yazısı ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Göçmen'den şikayetçi olan aileye gönderilen bilgi yazısının olağan ve yararlı bir uygulama olduğu, bu konuda bazı medya organlarında eksik ve yanıltıcı haberlerin paylaşıldığına değinildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Sanık G.S.G. kız arkadaşına fiili şiddet uygulama ve caddede bulunan kişilerin üzerine araç sürme eylemlerinden 3 Ekim 2018'de tutuklanmış, devam eden yargılamada 6 Ocak 2020 tarihli celsede tahliye edilmiştir. Aynı celsede sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Sanığın tahliye kararı üzerine Ceza İnfaz Kurumu idaresi tarafından çeşitli kurumlara gönderilmek üzere yazılan bilgi yazısı hakkında bazı medya organlarında eksik ve yanıltıcı haberlerin paylaşıldığı görülmekle bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Sanığın yargılama konusu eylemleri arasında kız arkadaşına şiddet uygulama da bulunmaktadır."

OLAĞAN BİR UYGULAMADIR

Açıklama şu ifadelerle sürdürüldü:

"Şiddet vakasının tekrar yaşanmaması ve toplumsal huzurun sağlanması açısından şiddete uğramış kadınların ikincil mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için alınacak tedbirler çok önemli bir husustur. İnsani ve vicdani sorumluluğun gereği olarak, bu gibi olaylarda şüpheli, sanık ya da hükümlülerin tahliyesi üzerine koruyucu ve önleyici hizmette bulunabilecek ilgili kurumlara haber verilmektedir. Söz konusu tahliye kararı sonrası da, olayın meydana geldiği, mağdurun ikamet ettiği ve okuduğu üniversitenin bulunduğu ilçe emniyet müdürlüklerine ayrı ayrı yazı gönderilmiştir. Ayrıca; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne de bilgi verilmiştir. Dolayısıyla, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen Silivri Ceza İnfaz Kurumunun yazısı mağdurun devletin ilgili tüm kurumları tarafından korunması amacına yönelik, olağan ve yararlı bir uygulamadır."

- İstanbul