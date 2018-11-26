Başsavcılık'tan Yalova'daki Aramayla İlgili Açıklama (1)

Şengüler YEŞİL - İstanbul DHA
- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı
, Gazeteci Cemal Kaşıkçı
soruşturması kapsamında Yalova
'da yapılan aramayla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kaşıkçının öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan
vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşme, Kaşıkçı'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir" denildi.
DHA,İstanbul,Yalova
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:53