26 Kasım 2018, 16:54
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Başsavcılık'tan Yalova'daki Aramayla İlgili Açıklama

Haber: Şengüler YEŞİL - İSTANBUL DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Yalova'da yapılan aramayla ilgili açıklama yaptı.

Haber: Şengüler YEŞİL - İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Yalova'da yapılan aramayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kaşıkçının öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşme, Kaşıkçı'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

(Tür: İstanbul) Cemal Kaşıkçı,İstanbul,Yalova
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:54