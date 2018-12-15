Başsavcılık: "Tren Kazası ile İlgili Yayınlanan Şüpheli İfadeleri Gerçeği Yansıtmıyor"

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara'daki tren kazasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yayınlanan şüpheli ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Tren kazası ile ilgili olarak bir kısım basın yayın organında yayınlanan şüpheli ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Emniyet görevlileri tarafından bir ifade paylaşılmamıştır. Bilakis bu hususta hassas davranılması ve ifade ve diğer işlemlerle ilgili bir paylaşım yapılmaması yönünde emniyet görevlileri uyarılmıştır" denildi. - ANKARA
Ankara,Başsavcı
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:07