Başsavcılık Tren Kazasına İlişkin Soruşturma Başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Ankara- Konya
seferini yapan YHT'nin Yenimahalle
'deki Marşandiz
istasyonunda yaptığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" denildi. - ANKARA
Yenimahalle,Ankara,Başsavcı
13 Aralık 2018 Perşembe 09:49