13 Aralık 2018, 09:49
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Başsavcılık Tren Kazasına İlişkin Soruşturma Başlattı

Başsavcılık Tren Kazasına İlişkin Soruşturma Başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yaptığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara- Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yaptığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" denildi. - ANKARA Yenimahalle,Ankara,Başsavcı
13 Aralık 2018 Perşembe 09:49



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