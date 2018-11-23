23 Kasım 2018, 18:39
»»

Başsavcılıktan, A4 Kağıdının Olmadığı İddiasıyla İlgili Açıklama

Başsavcılıktan, A4 Kağıdının Olmadığı İddiasıyla İlgili Açıklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Adliyesinden bazı mahkemelerin A4 kağıdının olmadığı gerekçesiyle duruşma tutanağı vermediğiyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Adliyesinden bazı mahkemelerin A4 kağıdının olmadığı gerekçesiyle duruşma tutanağı vermediğiyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bazı ulusal basın yayın organlarında bugün yer alan "Antalya Adliyesinde A4 kağıdı krizi" başlıklı haberle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu haberde yer alan Antalya Adliyesinde bazı mahkemelerin A4 kağıdı
olmadığı gerekçesiyle duruşma tutanağı vermediği şeklindeki haber gerçeği
yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, adliyede hiçbir mahkeme ve birimden bugüne kadar kağıt ve kırtasiye malzemesi sıkıntısının yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, ihtiyaç duyulan her türlü kağıt ve kırtasiye malzemesi Adalet Bakanlığınca gönderilen ödeneklerle ihtiyaç halinde anında karşılandığı vurgulandı. Antalya,Başsavcı
23 Kasım 2018 Cuma 18:39