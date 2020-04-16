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Başsavcılıktan Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine ilişkin açıklama

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ev adresi ve fotoğrafının yayımlanması üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan "Başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit...

16.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:04
Başsavcılıktan Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine ilişkin açıklama
İSTANBUL  Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı  Fahrettin Altun'un ev adresi ve fotoğrafının yayımlanması üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan "Başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit veriyor" şeklindeki haberin "gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı" olduğunu bildirdi.

Savcılıkça, soruşturma konusunun, "kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulması" olduğu belirtildi. Açıklamada, Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılın açıklamada şu ifadeler  yer verildi:

"16 Nisan 2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan 'Cumhuriyet'e terör soruşturmasıyla gözdağı verilmeye çalışılırken CHP yaşananları özetledi' başlığı altında 'Başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit veriyor' şeklindeki tamamen gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Aynı gazetenin 14 Nisan 2020 tarihli sayısında 'Boğazda kaçak var' başlığı altında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait ikametgah olarak kullanılan meskenin adres bilgileri ve fotoğrafı yayınlanarak bu bilgilerin diğer yayın organları ile birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiş ve soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmanın konusu, kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır. Bununla birlikte Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, Başsavcı, Güncel
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