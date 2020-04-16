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Başsavcılıktan Fahrettin Altun'un evine ilişkin haberler hakkında açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

16.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:31
Başsavcılıktan Fahrettin Altun'un evine ilişkin haberler hakkında açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Başsavcılık, gazeteyle ilgili açılan soruşturmanın Altun'un evinin adresinin açık verilip hedef gösterilmesi ile ilgili olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada soruşturma konusun kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulması olduğu aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada; "16 04.2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Cumhuriyet'e terör soruşturmasıyla gözdağı verilmeye çalışılırken CHP yaşananları özetledi." Başlığı altında "Başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit veriyor." Şeklindeki tamamen gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Aynı gazetenin 14.04.2020 tarihli sayısında "Boğazda kaçak var" başlığı altında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait ikametgah olarak kullanılan meskenin adres bilgileri ve fotoğrafları yayınlanarak bu bilgilerin diğer yayın organları ile birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiş ve soruşturmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmanın konusu;

Kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır.

Bununla birlikte;

Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Altun, Başsavcı, 3. Sayfa
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