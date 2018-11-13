Başsavcılıktan Fetö Operasyonu Açıklaması

Adana
merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 28 kişinin emniyetin mahrem yapılanması içinde oldukları ve 17-25 Aralık
darbe teşebbüsünden sonra örgütle bağını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Adana Adliyesi Medya İletişim Bürosu'nden yapılan açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 34 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Adana merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.
Adana merkezli, Hatay
, Mersin
ve Ankara
'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 28'i gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
Yapılan çalışmalarda, örgüt içerisinde zümre başkanı/öğretmen/vekil şahıs olarak adlandırılan ve etkin pişmanlık kurumundan faydalanan mahrem imamlarının beyanları, ankesörlü, büfe gibi sabit hatların HTS ve baz istasyon analiz çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre; şüphelilerin, örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde oldukları, 17-25 Aralık darbe teşebbüsünden sonra örgütle bağını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri değerlendiriliyor. - ADANA