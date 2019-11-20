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Başsavcılıktan 'Güleda' açıklaması

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i öldüren eski erkek arkadaşının tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

20.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:01Başsavcılıktan 'Güleda' açıklaması
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i öldüren eski erkek arkadaşının tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından katledilmesine ilişkin adli süreçle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı yazılı ve görsel basında yer alan haberlere istinaden kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık 1. sınıf öğrencisi G.C.'nin 18/11/2019 tarihinde Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalmakta iken eski erkek arkadaşı Z.P. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonucu soruşturma başlatılmış, şüpheli Z.P. yapılan sorgusu sonucunda 19/11/2019 tarihinde tutuklanmıştır" denildi. - ISPARTA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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