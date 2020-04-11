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Başsavcılıktan, 'PKK'lının cenazesi kargoyla aileye gönderildi' iddiasına yalanlama

TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bazı basın yayın organlarında yer alan 'PKK'lının cenazesi kargoyla aileye gönderildi' iddiasına yönelik yapılan açıklamada, haber ve yorumlarının gerçeği yansıtmadığı, 2017 yılında ölen PKK'lıya ait kemik ve dokuların annesine teslim edildiği belirtildi.

11.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:47
Başsavcılıktan, 'PKK'lının cenazesi kargoyla aileye gönderildi' iddiasına yalanlama

TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bazı basın yayın organlarında yer alan 'PKK'lının cenazesi kargoyla aileye gönderildi' iddiasına yönelik yapılan açıklamada, haber ve yorumlarının gerçeği yansıtmadığı, 2017 yılında ölen PKK'lıya ait kemik ve dokuların annesine teslim edildiği belirtildi.

Bazı basın yayın kuruluşlarında 2017 yılında etkisiz hale getirildikten sonra başka bir terörist tarafından gömülen PKK'lı A.İ.'nin 2019'da bulunan cenazesi Tunceli 'den Diyarbakır 'daki ailesine kargo aracılığıyla gönderildiği iddia edildi. İddialara ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, PKK'lı A.İ.'ya ait kemik ve dokuların annesine bizzat teslim edildiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:  "Tunceli'de 25 Temmuz 2017 tarihinde güvenlik güçlerinin PKK terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada ağır yaralanan, ardından terör örgütü üyelerince gömülen A.İ'ye ait olduğu düşünülen bazı doku ve kemik parçaları, daha sonraki bir tarihte yakalanan bir başka terör örgütü üyesinin 4 Temmuz 2019 tarihinde gösterdiği yerde bulunmuştur. Söz konusu yerde bulunan kemik parçaları, anne H.A.'dan alınan kan örneği ile birlikte 5 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumu, 28 Ağustos 2019 tarihinde, kemik parçalarının H.A.'nın oğlu A.İ.'ye ait olduğunu tespit ve teyit etmiştir. Başsavcılığımızın DNA örneği içeren vücut dokularını teslim etmek üzere temasa geçtiği anne H.A.'nın, Diyarbakır'da oturdukları için almaya gelemeyeceğini dile getirmesi üzerine A.İ'ye ait olduğu tespit edilen parçaların anneye teslim edilmesi için 25 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır Başsavcılığına yazı yazılmıştır. Adresinde bulunmayan anne ile iletişim kurulmasının ardından doku ve kemik parçaları, 10 Nisan 2020 tarihinde adliyeye gelen anne H.A.'ya bizzat teslim edilmiştir. Ölenin annesinden kargo ücreti istendiği iddiaları asılsızdır. Kemik parçalarından yola çıkarak dikkatle yapılan kimlik tespiti işlemleri ve ölenin yakınlarının bulunması için gösterilen büyük ihtimama rağmen, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'kargoyla gönderme' haber ve yorumları gerçeği yansıtmamaktadır."


Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Başsavcı, Tunceli, PKK, Güncel
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