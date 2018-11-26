Başsavcılıktan Villadaki Aramayla İlgili Açıklama Geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, Cemal Kaşıkçı
cinayeti şüphelilerinden birinin, olaydan bir gün önce Yalova
'da ikamet eden Suudi Arabistan
vatandaşıyla iletişim kurduğunu ve bu görüşmenin cesedin saklanmasına yönelik olabileceğini açıkladı.
Cemal Kaşıkçı'nın cesedin bulunması için Yalova'nın Termal
ilçesindeki bir villada yapılan aramalar sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, "1 Ekim ve 2 Ekim tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Otham, M. Abahussain'in olaydan bir gün önce 1 Ekim tarihinde Yalova Samanlı Köyü adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı 'Ghozan' kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu görüşmenin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedenin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine, saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir" denildi. Açıklamada Yalova'daki aramanın bu kapsamda mahkemece alınan karar kapsamında yapıldığı duyuruldu.
(İHA)
Cemal Kaşıkçı,Yalova,Başsavcı
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:06