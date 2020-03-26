Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başsavcılıktan Yağmur Aşık ve cezaevi firarisinin yakalanmasıyla ilgili açıklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, jandarma görevlisine çarparak yaralanmasına neden olan cezaevi firarisi ile eski Milli Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık'ın yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

26.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:20
Başsavcılıktan Yağmur Aşık ve cezaevi firarisinin yakalanmasıyla ilgili açıklama
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, jandarma görevlisine çarparak yaralanmasına neden olan cezaevi firarisi ile eski Milli Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık'ın yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "25 Mart 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında Düzce İl Merkez Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahası içerisinde bulunan Gölormanı Köyü'nde icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri sırasında şüphe üzerine kontrol edilmek istenen içerisinde bir kadın ve bir erkek şahsın bulunduğu 34 S 4443 plakalı araç "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Kaçtığı sırada şüpheler aracı kolluk görevlilerinin üzerine sürüp bir personele çarparak onu yaraladı. Bu olayın akabinde 34 S 4443 plakalı araç sürücüsünün Erdi S. isimli kişi olduğu tespit edilmiş ve kolluk kuvvetlerince tespit edilen ikamette şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığımızın kararıyla yapılan arama sonucunda Erdi S. ve Yağmur Aşık isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ikametten 2 adet ruhsatsız tabanca ile toplam 89 adet tabanca fişeği ele geçirildi" denildi.
Kolluk kuvvetlerine fiziki ve sözlü saldırıda bulunmuş
Açıklamada ayrıca aramalar esnasında Yağmur Aşık'ın kolluk görevlilerine fiziki saldırı ve hakarette bulunulduğu belirtildi. Şüpheli cezaevi firarisi Erdi S. sevk edildiği Düzce sulh ceza mahkemesi tarafından silahla direnme suçundan tutuklanırken, Yağmur Aşık'ın ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldığı kaydedildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Yağmur Aşık, Başsavcı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Başsavcılıktan Yağmur Aşık ve cezaevi firarisinin yakalanmasıyla ilgili açıklama - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
New York’ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı Haberler
New York'ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı Haberler
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek’in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak

Son Dakika Güncel Haberleri

21:52: Bariyere devrilen kamyonda sıkışan sürücü ağır yaralandı - Haber 21:51: Meslek lisesi öğrencileri günde 12 saat dezenfektan mesaisinde - Haber 21:51: Pakistan camilerde cemaatle kılınan namazları yasakladı - Haber 21:51: Mardin'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi - Haber 21:50: İçişleri Bakanlığından sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı - Haber 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 20:53: Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü - Haber 20:30: New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı - Haber 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? - Spor 20:04: Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Haber 19:37: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı - Haber 19:18: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor - Haber