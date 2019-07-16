Başsavcısı Karahan'dan Belediye Başkanı Asya'ya ziyaret

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Muş
Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Harun Karahan, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, Muş'un genel durumu ve belediyenin çalışmalarıyla ilgili Başsavcı Karahan'ı bilgi verdi.
Belediye olarak kentin kalkınması ve gelişmesi için sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Asya, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını söyledi.
Asya, kentteki tüm kamu kurumlarla iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydetti.
Karahan da, misafirperverliğinden dolayı Asya'ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.