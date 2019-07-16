16.07.2019 18:26
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Başsavcısı Karahan'dan Belediye Başkanı Asya'ya ziyaret

Başsavcısı Karahan

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Muş Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Harun Karahan, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Muş Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Harun Karahan, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, Muş'un genel durumu ve belediyenin çalışmalarıyla ilgili Başsavcı Karahan'ı bilgi verdi.
Belediye olarak kentin kalkınması ve gelişmesi için sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Asya, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını söyledi.
Asya, kentteki tüm kamu kurumlarla iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydetti.
Karahan da, misafirperverliğinden dolayı Asya'ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA
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