23 Kasım 2018, 09:15
»»

Başsoy Millet Kıraathanesinde Vatandaşları Ağırlıyor

Başsoy Millet Kıraathanesinde Vatandaşları Ağırlıyor

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Millet Kıraathanesinde vatandaşları ağırlıyor.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Millet Kıraathanesinde vatandaşları ağırlıyor.

Başkan Başsoy, mesai kavramı gözetmeksizin vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Seçildiği günden bugüne sosyal belediyecilik anlayışı ile mesai kavramı gözetmeksizin sürekli vatandaşlarla buluşan Başsoy, Bugün de Millet Kıraathanesi'ni dolduran vatandaşlarla bir araya geldi. Başsoy uzun bir süre gelen vatandaşları millet kıraathanesinde ağırladı ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Vatandaşlar, Millet Kıraathanesini Erzincan'a kazandırdığı için Başkan Başsoy'a teşekkür ettiler. - ERZİNCAN Cemalettin Başsoy,Erzincan
23 Kasım 2018 Cuma 09:15