Haberler » Güncel » 'Baştacı kadınlar' hurma ile ayağa kalktı - Haber

"Baştacı kadınlar" hurma ile ayağa kalktı

Bilecik merkeze bağlı Başköy köyünde yaşayan kadınlar, aile bütçelerine destek olmak ve köydeki birlik beraberliği güçlendirmek adına kurdukları dernek aracılığıyla yöresel ürünlerin satışına başladı.

23.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:16
merkeze bağlı köyünde yaşayan kadınlar, aile bütçelerine destek olmak ve köydeki birlik beraberliği güçlendirmek adına kurdukları dernek aracılığıyla yöresel ürünlerin satışına başladı.
Köyde ikamet eden 23 kadın, şubat ayında bir karar vererek "Baştacı Kadınlar Derneği"ni kurdu. İlk planda yöresel pazara çıkan ve burada en çok beğenilen ürün olan ve 500 ton verim elde edilen hurma için proje hazırlayan kadınlar, bakanlıktan hurma kurutma tesisi için bütçe çıkarmayı başardı.
Başköy'de en çok yetişen ve lezzetiyle çevre illerde bilinen hurmaları tek tek ağaç dallarından kopararak derneğe getiren, burada kabuklarda soyup sıcak suda pişirip askılara asan kadınlar, böylece hem kendi bütçelerine katkı sağlıyor, hem de köyün mahsülünün tanıtımına imkanı buluyor.
Baştacı Kadınlar Dernek Başkanı Gülsün Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde bütünlük oluşturmak adına şubat ayında derneği kurduklarını kaydederek, "Derneğimize kayıtlı aktif 23 üyemiz var. Bu fikir herkesin hoşuna gitti. Sonrasında erişte, tarhana gibi yerel ürünle de yapalım ki dernek kendisini çevirsin dedik. Yöresel pazara çıktık. Burada en çok ilgiyi hurma gördü. Biz de onun projesini hazırladık. Açıkçası evde oturanların da bir şeyler yapması amacıyla yola çıktık. Onlar da evlerine bir gelir sağlasınlar." diye konuştu.
Bakanlıktan proje onayı aldılar
Başkan yardımcısı Sercan Kopukaya da köyde çok fazla hurma yetiştiğine dikkati çekerek, "Fiyat olarak kurusu daha fazla ettiği için böyle bir projeye karar verdik. İçişleri Bakanlığına projemizi hazırlayıp sunduk. Onun da onayı geldi. Şu anda dernek olarak kurutmasını yapıyoruz. Hem kadınlarımızın gelirini hem de hurmanın değerini arttırmayı hedefliyoruz." görüşlerini aktardı.
Dernek üyesi Gönül Sülükçü ise hurmaları topladıktan sonra derneğe getirdiklerini vurgulayarak, "Kabuklarını soyup kekikli kaynar suya batırıp ipe diziyoruz. Askılarda kuruma süresi bir ay. Sulanması ve güneşi görmesi çok gerekli. Yemekten sonra da karnın acıkınca da yenilebiliyor. İnşallah bu yolla biz de evimize bir katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.
500 ton hurma
Muhtar Mehmet Karasu, köyün geçmişinin çok eski olduğunu ve Rumlara dayandığını aktararak, "Köyümüz ana asfaltın üzerinde, her tarafa çok rahat ulaşım sağlanıyor. 75 hane var, genelde emekliler yaşıyor. Kadınlarımız bir dernek kurdu. Gelirimiz yok ama onlara bir yer verdim. Bu hareketlerini memnuniyetle karşılıyorum. Köyümüzdeki hurmanın lezzeti hiç bir yerde bulunmuyor. Bunu tüccarlar söylüyor. 500 tona yakın hurma çıkıyor." açıklamasında bulundu.

Bilecik, Başköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli aylığı azalıyor?
13:40 Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi
13:40 CHP'li Gürer'den Öğretmenler Günü mesajı
13:35 Başkan Cevahiroğlu: "KKTC'nin dünya tarafından tanınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
13:34 Kadın ve Gençlik Merkezinde 'Öğretmenler Günü' etkinliği
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 13:40:34