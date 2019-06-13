Baston yapıp ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor

İnegöl
ilçesinde, kırsal Eskibahçekaya Mahallesi'nde oturan 59 yaşındaki Emin Can
, ihtiyaç sahiplerine hediye etmek için baston yapıyor.
Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, arazide hayvan otlatırken boş kalmamak için baston yapmaya başladığını söyledi.
Bu uğraşını hobi olarak gördüğünü belirten Can, "Arazide çalışırken boşta kalmayalım diye erik, fındık, kızılcık gibi ağaçların dallarını kesip yontuyorum, bastona dönüştürüyorum. Köyde ninelere, dedelere, diğer köylere dağıtıyorum. Buradan Manisa
'ya kadar gönderdim. Bundan 15 sene önce huzurevinde kalanlara verdim. Ninelerin, dedelerin hepsinde birer baston var. 'Kayboldu, bir tane daha yok mu?' diyenlere tekrar hediye ediyorum. Bu iyilik amaçlı yapılan bir şey. Herhangi bir ticari amacı yok." diye konuştu.
Kaynak: AAEmin Can
, İnegöl
, Güncel