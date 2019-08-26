Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bastonuyla yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa kamyon çarptı

Bastonuyla yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa kamyon çarptı Hayatını kaybeden şahıs yaklaşık 30 metre sürüklendiESKİŞEHİR - Eskişehir'de, çevreyolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isterken kamyon çarpması sonucu metrelerce sürüklenen 82 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

26.08.2019 14:50
Bastonuyla yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa kamyon çarptı
Bastonuyla yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa kamyon çarptı
Hayatını kaybeden şahıs yaklaşık 30 metre sürüklendi
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, çevreyolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isterken kamyon çarpması sonucu metrelerce sürüklenen 82 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre; kaza Gündoğdu Mahallesi Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Öğle saat 13.00 sıralarında Namık Karataş karşıdan karşıya geçmek üzere çevreyolu kenarında geldi. İddialara göre, yaşlı adam elindeki baston yardımıyla karşıdan karşıya geçmek üzere adım attığı esnada, Tahir M. idaresindeki 16 BCP 76 plakalı kamyonun önüne çıktı. Kamyon sürücüsü Karataş'a çarpmamak için fren yapsa da yaşlı adama çarpmaktan kurtulamadı. Kazanın etkisiyle yaşlı adam yaklaşık 30 metre sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kalbi duran Karataş'a olay yerinde dakikalarca müdahale etse de hayata döndüremedi. Ayrıca polis ekipleri, kazaya karışan Tahir M.'yi ise ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Bastonuyla yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa kamyon çarptı

Eskişehir, Karataş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:22   FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı
15:20   Terme'de köprünün bağlantı noktası çöktü... O anlar havadan görüntülendi
15:16   Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
15:16   Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: FETÖ'nün kritik ismi Reşat Nazmi Oral yakalandı.
15:15   Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı
15:14   Doğumdan sonra kocası tarafından bıçaklanmıştı...Dehşeti yaşayan kadın, bebeğini kucağına aldı
15:14   Tatil yolunda kaza: 2'si ağır 5 yaralı