Başvuruların ilk gününde TOKİ'ye vatandaşlardan yoğun ilgi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi için başvurular bugün itibariyle başladı. İstanbul 'da başvurularla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar TOKİ hizmet binalarına gelerek bilgi aldı.'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi kapsamında bugün itibariyle başlayan başvuru süreci 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise bin TL olan başvuru ücreti bankalardan yatırılıyor ancak projeyle ilgili İstanbul'da bilgi almak isteyen vatandaşlar TOKİ hizmet binalarına akın etti. İstanbul'da inşa edilecek 10 bin konut için bilgi almak isteyen vatandaşlar, TOKİ Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları tarafından bilgilendirildi. İstanbul'da bu şartlara ve fiyata ev yapılmasının çok güzel bir proje olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar, yoğunluğun her geçen gün artacağını düşündüklerini belirttiler."İlk güne göre talep yüksek"Bilgi almak için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Hizmet Binası'na gelen Berkay Bilgiç, düşük faiz oranı ve uygun fiyata yapılan bu projeden memnuniyetini dile getirdi. Yoğunluktan dolayı vatandaşlara toplu bilgilendirme yapıldığını ifade eden Bilgiç, ilerleyen günlerde talebin artacağını söyledi.Bilgiç, "Şu an TOKİ'nin halkla ilişkiler bölümü var insanları bilgilendiriyorlar. İlk etapta bankaya 2+1'ler için 500 TL, 3+1'ler için yatırım şartı var. Yüzde 10 ön ödemeli 0.49 faiz TEFE, TÜFE olmadan 240 ay ödemeli olarak söylendi bize. Halkla ilişkilerde konuşulan rakam 210 bin lira ile 180 bin lira arası olduğu söyleniyor. İstanbul için gayet güzel. Seçilen ilçeler de güzel. Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla. Bence bu rakamlar 0.49 faizle TEFE, TÜFE olmadan olması güzel. Talebin de çok olacağını tahmin ediyorum ben. Şu zamana göre gayet başarılı bir proje. Şu anda halkla ilişkilerin birebir yardımcı olması gerekiyor ama yoğunluktan dolayı toplu olarak bilgilendirme yaptılar. İçeride de ilk güne göre talep yüksek olarak görüyorum" dedi."Bundan iyisi Şam'da kayısı"Benzer projelerin artarak devam etmesini isteyen Remzi Gençer ise "Şu anda İstanbul için bazı şeyler netleşmemiş bununla ilgili bilgi veriyorlar. Fiyat 3+1'ler 180 bin ile 210 bin lira arasında, 2+1'ler de 140 bin ile 160 bin lira arasında yani fiyatlar gayet uygun. Bundan iyisi Şam'da kayısı derler. Korkunç güzel. Yani daha iyisini bilmiyoruz. Şu ana kadar olmadı. İnşallah bundan sonra artarak devam eder. Sağ olsunlar bu kadar kargaşadan, tantanadan, dünyanın bu halinden devlet vatandaşına elinden geldiğince güzel imkanlar sunmaya çalışıyor. Bu çok güzel bir şey ancak taktir edilebilir" diye konuştu.TOKİ hizmet binalarına giden vatandaşlara 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. - İSTANBUL