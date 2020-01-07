BAT Kuzey Afrika'nın ardından Kafkasları da Türkiye'ye bağladı

British American Tobacco (BAT), küresel düzeyde gerçekleştirdiği yeni yapılanması doğrultusunda Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi'ne Kafkasları da ekleyerek BAT Türkiye'nin sorumluluk alanını genişletme kararı aldı.

Yeni bölge yapılanması doğrultusunda Ocak 2020 itibarıyla; Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Sudan, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'dan oluşan 317 milyonluk nüfusa sahip, 11 pazar ve dört fabrikadan sorumlu hale gelecek.

BAT, gelecekteki stratejilerini daha verimli uygulamak, sürdürülebilir bir başarıya ulaşmak, daha güçlü, daha yalın ve daha hızlı bir organizasyon haline gelmek amacıyla tüm dünya genelinde faaliyet gösterdiği ülkelerde birçok değişiklik gerçekleştirme kararı aldı. Bu değişiklikler, küresel düzeydeki bölge yapılarını optimize ederek, yeni bir organizasyon yapısının oluşturulmasını kapsıyor.

BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç, "Türkiye'nin insan kaynağına ve operasyonlarına duyulan güvenin bir göstergesi olarak Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan pazarları 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren BAT Türkiye sorumluluğunda. BAT Türkiye olarak, Nisan 2017'de alınan genişleme kararı ile Kuzey Afrika Bölgesi'ne liderlik etmeye başlamıştık. Bu kapsamda Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Sudan'dan oluşan toplam sekiz pazara iki yılı aşkın süredir liderlik ediyoruz. Bu ülkelerde gösterdiğimiz başarının bir sonucu olarak yeni yapılanma kararı kapsamında, Kafkas pazarlarına da liderlik edeceğiz" dedi. (Fotoğraflı)