29.06.2019 18:00
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Bataklığa saplanan hayvan belediye ekiplerince kurtarıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Manisa 'nın Demirci ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Demirci ilçesine bağlı Sayık mahallesi Domuşçu mevkiinde merada otlandığı sırada çamura saplanan büyükbaş hayvan, sahibi Şevket Çelebi ve mahalle sakinlerinin uğraşı ile çıkarılamayınca belediye ekiplerine haber verildi.
Demirci Belediyesi ekipleri iş makinesi yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu hayvanı bataklıktan kurtardı.
Oldukça bitkin ve susuz olduğu gözlenen hayvana belediye görevlilerince su ve yem verildi.Bataklığa saplanan hayvan belediye ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: AA
Çelebi , Manisa , Demirci , Güncel

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