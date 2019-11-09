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Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için seferber oldular

Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için seferber oldularŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe kırsalında bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

09.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:45
Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için seferber oldular
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın ilçe kırsalında bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Haliliye ilçe kırsalında bir vatandaşa ait inek çamur bataklığına saplandı. Sahibinin ve çevredekilerin kurtarma çabası yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, halat ve vatandaşların yardımıyla ineği saplandığı bataklıktan kurtardı. Kurtarılan inek sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Bataklığa saplanan ineği kurtarmak için seferber oldular

Haliliye, İtfaiye, Yerel

Kaynak: İHA


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