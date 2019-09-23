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Bataklığa saplanan inek iş makinesi yardımı ile kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bataklığa saplanan inek, iş makinesi yardımı ile kurtarıldı.

23.09.2019 17:02Bataklığa saplanan inek iş makinesi yardımı ile kurtarıldı
Batman'ın Gercüş ilçesinde bataklığa saplanan inek, iş makinesi yardımı ile kurtarıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Nahra Aşa mevkiinde otlanan inek, 2 metre yükseklikten düşerek bataklığa saplandı. İnek sahibi ve vatandaşların da desteği ile iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İneğin sahibi Selman Öner, ineğin yaklaşık 2 metre yükseklikten düştüğünü ve bataklığa saplandığını söyledi. Öner, "Bataklığa saplanan ineği görünce arkadaşlarıma haber verdim. Arkadaşlarımın buraya gelmesiyle birlikte birbirimize yardım ettik ama bir türlü kurtaramadık. Olay yerine çağırdığımız iş makinesi yardımı ile hayvanı bulunduğu yerden kurtardık" dedi. - BATMAN

Bağlarbaşı, Gercüş, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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