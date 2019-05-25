Bataklığa Saplanan Leylek Büyükşehir'le Hayata Döndü

Özel bir sanayi kuruluşunun alanında bulunan su kanalında bataklığa saplanan Leyleği, itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı olan Leylek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

GÖÇ GÜZERGÂHI KOCAELİ

Her yıl mart ayının son günlerinde Afrika'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya topraklarına göç eden ve bu yönleriyle 'baharın müjdecisi' olarak da bilinen leyleklerin göç güzergahı Kocaeli'nden geçiyor. Sulak alanlarda konaklayan leyleklerden biri özel bir sanayi kuruluşunun alanında bulunan eski su kanalında bataklığa saplandı. Bataklıktan çıkamayan Leyleği gören işçiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne haber verdi.

İTFAİYE KURTARDI

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri fileli kepçe ile bataklığa saplanan Leyleği kurtardı. Üzerine yapışan bataklık çamuru nedeniyle uçamayan Leylek itfaiye ekipleri tarafından yıkandı. Temizlenen Leylek, olay yerine çağrılan Zabıta ekiplerine teslim edildi.

ÇAMURDAN TEMİZLENDİ

Üzerine yapışan bataklık çamuru nedeniyle uçamayan Leylek, Zabıta ekipleri tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Uzman veterinerler tarafından sağlık kontrolleri yapılan Leylek, çamurdan kurtarıldı. Temizlenen leylek, bir süre daha kontrol altında tutulacak.

Kaynak: Bültenler