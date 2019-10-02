Bataklığa saplanan sahipsiz atı itfaiye kurtardı
VAN - Van
'ın Erciş
ilçesine bataklığa saplanan sahipsiz at, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.İlçeye bağlı Sabanbüken Mahallesi'nde bataklığa saplanan atı gören köylüler durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliğine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 saatlik çalışma sonucu atı bataklıktan kurtarmayı başardı. Sahipsiz at özgürlüğüne kavuşturulurken, sahibinin bulunması için de çalışma başlatıldı.